¡Ganar no es suficiente! ¿Cuáles son las cuentas de Millonarios para clasificar en la Liga BetPlay 2020?

Encuentre más abajo cuáles son las cuentas de Millonarios para clasificar en la Liga BetPlay 2020.

Nunca den por muerto a Millonarios. Aunque los resultados no eran los mejores, el embajador fue encontrando el camino a la victoria con el paso de los partidos. Por eso, la ilusión de clasificar está latente.

Sus triunfos sobre Envigado, Patriotas, Atlético Nacional, América de Cali y Deportivo Pereira y el valioso empate ante Junior de Barranquilla, mantienen con vida a los dirigidos por Alberto Gamero.

Razón por la que la hinchada sueña con dar el golpe. Sin embargo, la tarea no es nada fácil y así lo entienden. Eso sí, después de esta remontada, la esperanza es lo último que se pierde y batallarán.

¿Cuáles son las cuentas de Millonarios para clasificar en la Liga BetPlay 2020?

Teniendo en cuenta la ubicación de Millonarios en la tabla de posiciones con 27 puntos y una diferencia de gol de +3, el empate o una derrota sepulta cualquier posibilidad de clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay 2020.

Razón por la que los capitalinos no tienen más remedio que salir a ganar y, en lo posible, golear a Alianza Petrolera en El Campín. No obstante, no dependen de sí y deberán aguardar por resultados.

Además de ganar, los azules aguardarán por una derrota de La Equidad en su visita al América de Cali y de una derrota o empate de Rionegro Águilas cuando reciba al Deportivo Cali. Pero no es la única alternativa.

Si los aseguradores empatan y Rionegro pierde o iguala, Millos tendrá que ganar por una diferencia mayor a cuatro goles para así alcanzar la línea de los +8 y entrar al exclusivo grupo de los ocho.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2020 tras la Fecha 19

Ind. Santa Fe >> 37 pts. (+16) Deportes Tolima >> 37 pts. (+15) Atlético Nacional >> 35 pts. (+8) Deportivo Cali >> 34 pts. (+12) América de Cali >> 33 pts. (+10) Deportivo Pasto >> 33 pts. (+8) Junior FC >> 30 pts. (+7) La Equidad >> 29 pts. (+6) Rionegro Águilas >> 28 pts. (+3) Millonarios FC >> 27 pts. (+3) Once Caldas >> 26 pts. (+2)

Cortesía de Dimayor

