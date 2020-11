"Me alcanzó a decir sus últimas palabras": mamá de joven que murió por incendio en estación de Policía

Nueve jóvenes murieron por incendio dentro de estación de Policía en Soacha. El concejal de Bogotá, Diego Cancino, denunció que los hechos ocurrieron el pasado 4 de septiembre, en la Estación de Policía de San Mateo, cuando alrededor de 20 hombres, sobre todo jóvenes, privados de la libertad, le prendieron fuego a una cobija en protesta por la negativa de visitas.

Según reveló, ese día murió uno de los reclusos y 11 resultaron lesionados. Lamentablemente, fueron falleciendo uno a uno, durante la semana siguiente, hasta llegar a la terrible cifra de nueve pérdidas.

Son muchas voces de familiares y amigos de las víctimas que claman justicia, ya que, aparentemente, los uniformados no les brindaron ayuda. Dicen que murieron ante la indiferencia de la Policía.

Precisamente, la mamá de Juan David Rojas– quien se encontraba detenido por infringir normas- expresó en medio de su dolor que ningún error justifica que un ser humano deje quemar a otro. "No merecía morir así, en medio de las llamas, en una celda llena de personas, ante la mirada indiferente de unos policías", detalló a Citytv.

En la entrevista también explicó que, previamente a la tragedia, su hijo había estado en la estación de policía de Ciudadela Sucre, donde estaba recibiendo malos tratos: "allá estábamos muy preocupados porque estaban tratando muy mal a los internos. Yo denuncié todos esos abusos, tengo pruebas". Incluso, denunció otros internos lo lesionaron: "para el 18 de agosto del 2020 había recibido tres puñaladas y varios golpes".

Debido a esta situación, solicitaron trasladarlo a otra estación, justamente donde se desató el incendio: "claro, yo nunca me pude haber imaginado que el remedio iba a ser peor que la enfermedad y que él iba a salir muerto de allá".

En cuanto al día de la tragedia, la mujer recordó las palabras que le dijo su hijo poco antes de morir: "vi a mi hijo salir como un ente de la celda. Una mujer de primeros auxilios trataba de quitarle pedazos de camiseta que se habían adherido a su cuerpo, luego vi que lo condujo a la ambulancia, ahí me acerqué y él me alcanzó a decir sus últimas palabras: 'mamita, ya no llores"".

Nueve jóvenes murieron por incendio dentro de estación de Policía en Soacha

Según el concejal Cancino, versiones de los familiares señalan que además de la omisión, habría sido un agente de policía quien atizó el fuego pateando un elemento indeterminado al interior de la celda. Incluso una de las familiares dijo que en el dictámen se indica rastros de gasolina en el cuerpo de uno de los muchachos fallecidos.

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO

Siga aquí a Publimetro en Google News