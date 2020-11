Habló la mujer atacada en TransMilenio: "tenía la espalda llena de sangre"

La mujer atacada en TransMilenio en medio del robo de su teléfono celular mostró su temor a que vuelva a ser agredida.

Este lunes, una funcionaria de Recaudo Bogotá fue apuñalada en la estación Ciudad Universitaria de TransMilenio. La mujer fue herida por un hombre que trató de robarle su teléfono celular y la arrojó a la calzada de articulados. Aunque el hombre fue capturado, para la mujer atacada en TransMilenio la pesadilla no termina.

Según dijo la víctima del ataque a Noticias Caracol, el hombre intentó matarla para poder quitarle el teléfono. "Se tiró hacia mí, quería coger mi celular y no lo podía sacar, me dijo que me iba a hacer apuñalar. Me tiró a la autopista, ahí me tiró al piso y sentí un golpe en la espalda. Me quita el maletín, la abre, saca la billetera y sale corriendo”, narró la víctima del robo.

La mujer atacada en TransMilenio tiene cuatro hijos. “Yo solo pienso en mis 4 hijos, dependen económicamente de mí. Llega mi compañera y le digo que llamen al papá de los niños. Pensé que no iba a llegar”, aseguró.

La herida que sufrió en el omoplato estuvo muy cerca de causar una tragedia. Por poco, la mujer sufrió una perforación de pulmón. "Cuando se fue, empecé a recoger mis cosas y sentí que en mi espalda cayó algo, me toqué y tenía la espalda llena de sangre", dijo.

El responsable del ataque fue capturado por la Policía y trasladado a la URI de Puente Aranda. Entre tanto, la mujer se recupera de una cirugía hecha en la clínica Méderi para curar su herida. Aún así, la víctima aseguró que tiene temor de volver a ser atacada por el ladrón.

