4 consejos para crear hábitos sanos en el manejo de las finanzas personales para millennials

Uno de los pilares de la nueva normalidad es la búsqueda del bienestar personal en todos los sentidos y uno de ellos radica en aprender a manejar nuestras finanzas personas para generar crecimiento y progreso en nuestras vidas.

PUBLIMETRO consultó al docente del Departamento de Finanzas de la Universidad del Norte, Félix Gutiérrez, quien se ha dedicado desde la academia a responder esta frecuente pregunta ¿Cómo mantener el equilibrio en las finanzas saludables? con el fin de compartir consejos prácticos en el manejo de una vida crediticia sana, porque la salud financiera también define la consolidación de una vida próspera en el tiempo.

Revise su estado en las centrales de riesgo.

Es importante estar monitoreando constantemente y desde el inicio de una vida crediticia su estado en las agencias y también llamadas centrales de riesgo con el fin de conocer el estado real de su hoja de vida financiera.

“Al inicio es mejor revisar el score promedio en estas agencias como consumidor que debe mantenerse entre 700 y 800 en el score para que su nombre genere un buen ambiente en el sector financiero. Agencias como Datacrédito tienen planes e informes mensuales que entregan a sus usuarios y que son muy prácticos de usar”, expuso Gutiérrez.

Elimine los pagos de dineros a cuenta gota

Un estudio de la Universidad Central desarrollado en 2018 evidenció que el negocio de los pagadiarios mueve más de 71 mil millones anuales en el país. Los departamentos que más mantenían este tipo de créditos son Antioquia, con el 10 % de los casos. Le siguen Nariño (8 %), Cundinamarca (7 %), Boyacá (7 %), Valle del Cauca (6 %) y Bogotá se estima que concentra el (7 %). Se calculó que alrededor de 7 millones de personas en el país acuden a este tipo de préstamos con tasas de interés altísimas que llegan hasta más del 21% generando estrés financiero en su vida personal.

A partir de su propia experiencia familiar, el docente Félix, comparte lo que pierde cada colombiano cuando accede a esta extrema modalidad de préstamo con un pagadiario.

“La vivencia de mi familia que en algún momento requirió acceder a este tipo crédito a cuenta gota me generó muchas dudas, que me llevaron a hacer cálculos y comparando las tasas de interés de los bancos en Colombia que no son muy alentadoras, comparadas con otros países, podemos evidenciar que es más sano para el bolsillo pagar un promedio de 2% efectivo mensual de interés a un banco que entre un 10 a 20% mensual a un pagadiario”, resaltó el experto.

Entre una mejor vida crediticia se logre en una central de riesgo mejores serán las ventajas que los usuarios obtendrán a la hora de acceder a las tasas de crédito.

Conozca las ventajas de su fondo empleados

Si es empleado las empresas en el país ofrecen a sus trabajadores ventajas a la hora de ahorrar a través del fondo de empleados.

“Estos son fondos son muy prácticos porque ahorras desde un porcentaje de tu sueldo, por lo tanto, al final de mes, no notas ese ahorro, que se convierte en un capital sólido al que puedes acceder sin gran esfuerzo y donde te ofrecen un ahorro desde 5 por ciento al 15 por ciento de tu sueldo, según el caso”, comentó Gutiérrez.

No meta la plata debajo del colchón

El experto recomienda siempre fijarse unas metas claras de ahorro a corto, mediano y largo plazo, para que así, la persona pueda abrir una cuenta de ahorros con fines específicos y no poner su capital en un chonchito o debajo del colchón donde no le genera mayores beneficios.

“Esa cultura del ahorro, aunque no se vea reflejada con las mejores tasas en el país, crea el hábito y sí le permite a los bancos facilitar una confianza con el usuario y una notoriedad como potencial cliente de bajo riesgo a la hora de solicitar un crédito mayor”, opinó el docente.

De igual forma el experto aconseja chequear siempre y mantenerse actualizado con información relevante sobre finanzas personales que ofrecen bancos, expertos y las centrales de riesgo periódicamente.

El docente del Departamento de Finanzas de la Universidad del Norte, Félix Gutiérrez,. / Uninorte

4 consejos para crear hábitos sanos en el manejo de las finanzas personales para millennials

