En la capital antioqueña ya han fallecido por cuenta del coronavirus 1917 personas. Autoridades planean toque de queda para el próximo fin de semana en Medellín.

Planean toque de queda para el próximo fin de semana

En Medellín hasta hoy, 10 de noviembre, hay 105.881 casos confirmados, 102.564 recuperados y 1400 casos activos.

La velocidad de contagio es elevada, razón por la cual las autoridades están contemplando medidas para el próximo fin de semana de puente festivo.

Como es probable, según lo que ha sucedido en la ciudad, se presentarán fiestas masivas y es lo que se quiere evitar.

"No sé de dónde vamos a tener que traer médicos. ¡Ahí están las camas! pero, no están fácil conseguir los médicos. De Barranquilla o de Bogotá, estamos consultando en caso de que necesitemos médicos. Pero, lo mejor es no abrir esas camas", dijo Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

Por su parte, la Personería de Medellín solicitó a la administración municipal que se decrete la medida de ley seca y toque de queda para el próximo fin de semana.

"La gente no debe olvidarse que el virus continúa con nosotros. Estamos en un momento muy difícil en el que las cifras de contagios viene en aumento y no podemos relajarnos", dijo el personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda.

Además, el funcionario dijo que durante algunos recorridos que ha hecho ha evidenciado la desobediencia de los ciudadanos con el autocuidado.

"He visto ciudadanos tranquilos, relajados, sin tapabocas, sin el distanciamiento social y sin hacer el lavado constante de manos. Es importante recordar que el virus sigue poniendo en riesgo nuestra salud y nuestra vida", puntualizó.

De ser confirmada la medida, la probabilidad es que sea aplicada desde el viernes a las 10:00 p.m. a 6:00 a.m. cada día del fin de semana.

