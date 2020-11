“Arena del Río no es un estadio, es un concepto y un sueño para Barranquilla”: Édgar Rentería

Publicidad



















Con mucho deporte, música y Carnaval así proyecta el expelotero, Édgar Rentería, lo que será Arena del Río, un escenario multipropósito que cuenta con capital privado extranjero, liderado por la firma Two Way Stadiums de la cual hace parte el exjugador de las grandes ligas y quien está a la cabeza de los inversionistas que creen en Barranquilla.

“Este es un sueño para Colombia y para Barranquilla. Es un proyecto que nunca nos íbamos a imaginar que tuviéramos en el país y logramos convencer a mis socios para traerlo a Colombia y a Barranquilla porque creemos que como ciudad se lo merece. Con este Gran Malecón que es el estadio adecuado para que quede aquí”, dijo Rentería a PUBLIMETRO.

El proyecto es apoyado por UMUSIC Hotels, una alianza entre Universal Music Group & Dakia U-Ventures, y Two Way Stadiums, quienes contrataron a AECOM, con su experiencia para convertir a Arena del Río en un destino mundial, para Barranquilla y la región.

“No es un estadio, es un concepto multipropósito para hacer conciertos y para jugar fútbol, en esta locura como la llamo. Es un sueño muy grande y será un escenario muy especial. Estoy muy orgulloso porque Arena del Río traerá muchos empleos para muchos barranquilleros y colombianos que trabajarán aquí y esperamos construirlo en tres años”, aseguró el exbeisbolista.

El complejo multifuncional, con capacidad para 53 mil espectadores, será la única estructura techada de estas dimensiones en América Latina, con un césped móvil retráctil que da paso a un gran escenario para espectáculos.

“La idea no se me ocurrió a mí, lo escuché en una junta de socios que teníamos porque estaba propuesta para México y como todo barranquillero y todo colombiano armé mi pataleta para que nos las trajéramos para acá. Luché para traerla y me creyeron acá en Barranquilla y en Colombia y yo creo que necesitamos un escenario como este, que no es solo para Barranquilla sino para toda la región, porque esperamos nos visiten muchas personas de muchos lugares”, detalló el expelotero.

Por supuesto Rentería aseguró que uno de los primeros partidos del escenario será con el Junior de Barranquilla.

“Esa es la idea, que Junior juegue, si no juega me cogen mis socios y me botan porque todos queremos al Junior”, reiteró el deportista, entre risas.

Ubicado en el Gran Malecón, lugar privilegiado frente al mar, al río Magdalena y a un corto trayecto de tres aeropuertos internacionales, Arena del Río tiene un costo de 407 millones de dólares y generará 9.000 empleos directos

“Es una inversión bastante cómoda para construir una arena como esta, son 407 millones de dólares y todo está preparado para comenzar a tirar pico y pala”, agregó Rentería.

AECOM, firma de ingeniería, que asesora el proyecto trabaja en el diseño de ciudades inteligentes y en estadios con tecnología e innovación construyendo más de 100 arenas y estadios alrededor del mundo.

Tan solo hace tres años Rentería comenzó a cultivar este sueño. “Se lo iban a llevar para otro país y con mi pataleta y mi pensamiento soñador lo trajimos acá, porque siempre sueño en grande y quiero que mi ciudad siempre mire más allá y fue fácil convencer a mis socios para traerlo acá. Su importancia radica en la cantidad de turistas que esperamos podamos traer, el empleo que va a generar. No es solamente un estadio o un concierto esto va a hacer una "locura" que Barranquilla se lo merece”, afirmó Rentería.

El complejo contempla además un hotel cinco estrellas, 100 apartamentos de lujo, 350 palcos que a su vez funcionan como oficinas, estudios de televisión, cine, música y producción de contenidos, tres auditorios independientes, museo y club de negocios.

“Por el Estadio Édgar Rentería comenzó todo y vimos cómo la gente cuida el estadio, nadie pone los pies encima de las sillas, cómo limpian el estadio después del juego y la cantidad de gente que va a ver un juego. Antes no se podía porque el estadio no estaba apto para el público y ahora tenemos un estadio que es una muestra digna de eso”, resaltó el ganador de dos series mundiales.

Los 53 mil espectadores del estadio multifuncional tendrán sillas tipo cinema, que teniendo en cuenta los aprendizajes que ha dejado la pandemia por el Covid, pasan de tener los tradicionales 45 centímetros de ancho a 70 centímetros, ubicadas en un espacio que permitirá ajustar su aforo de acuerdo a las necesidades de cada evento y desde donde verán cómodamente la proyección de video que recubre el nivel superior de las graderías.

“Quiero que hasta que se juegue "bolita uñita" en esta arena que es para todos”, concluyó Rentería.

Sobre el béisbol colombiano Rentería destacó que “Ursella se puede ganar un guante de oro cuando él quiera porque tiene muy buenas manos y él lo logrará en estos años que vienen. Eso es lo que queremos que salgan más jugadores a las grandes ligas y tenemos un buen grupo ahorita y en el béisbol colombiano es donde se alimentan todos y van mejorando su capacidad para tener su oportunidad en las grandes ligas”, finalizó.

Esta construcción tendrá una estructura de 336,934 metros cuadrados en el Gran Malecón del Río.

Tendrá un aforo para 53 mil espectadores.

