El primer trino de Joe Biden como presidente de Estados Unidos

La mañana de este sábado 7 de noviembre, medios de comunicación estadounidenses anunciaron la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El estado de Pensilvania fue el que puso a Biden por encima del umbral de 270 votos electorales. Trump había tenido la noche de las elecciones una clara ventaja en este estado, pero todo cambió con el conteo de los votos por correo.

En su cuenta de Twitter, el demócrata compartió un sentido mensaje: "América, me honra que me haya elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que voten por mí o no. Mantendré la fe que has depositado en mí", dice el trino que acompañó con un sentido video.

Además, con una sorprendente rapidez modificó su descripción en esta red social: "Presidente electo, esposo de @DrBiden, orgulloso padre y abuelo. Listo para reconstruir mejor para todos los estadounidenses".

Biden se convertirá en el presidente número 46 de los Estados Unidos y llegará a la Casa Blanca a sus 78 años. Por su parte, Donald Trump pasa a la lista de los mandatarios que no lograron la reelección.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020