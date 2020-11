Trino de Trump celebrando antes de que anunciaran a Biden como nuevo presidente es blanco de burlas

Encuentre más abajo cuál fue el mensaje de Donald Trump celebrando antes de que anunciaran a Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos.

Luego de varios días llenos de tensión e incertidumbre, todo llegó a su fin. Joe Biden fue elegido como nuevo presidente de Estados Unidos, venciendo en las urnas a su contrincante Donald Trump.

Sin embargo, el candidato republicano ha hecho de estas elecciones, toda una polémica. Y es que, cada vez que se pronunció en redes o ruedas de prensa, hizo énfasis en un supuesto fraude.

De hecho, siempre se mostró convencido de una victoria. Prueba de ello fue el trino que publicó minutos antes de que se hiciera oficial el triunfo de Joe Biden. Allí, expresó que había ganado de manera contundente.

"Gané estas elecciones por mucho"

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Como era de esperarse, dichas palabras de Trump no pasaron desapercibidas y llovieron burlas. Miles de usuarios se pronunciaron en redes sociales y le recalcaron que no había sido el ganador.

Enjoy your last 2 months in the White House LOL you better make a goodbye Speech like all the other Presidents have pic.twitter.com/2hcRrSsBOA — Brandon (Eagles: 2-4-1) (Cuse 🍊 🏈 1-6) (@BrandonJr94) November 7, 2020

🤣🤣🤣🤣🤣 — Danielle Belton (@deevah69) November 7, 2020

I love seeing Trump supporters CRY, it's my daily medicine, my weekly energy, my monthly inspiration and my yearly motivation. His loss is the only reason i'm still alive, i was born to love and enjoy the failure that he has achieved. — Tomi🥶 (@tatar_tomi) November 7, 2020

He made a wall around the white house! pic.twitter.com/ap2LdypiQH — Jimmy (@Jimmmyz169) November 7, 2020

No you didn't, now less talky more bag packy. pic.twitter.com/fzrTN9XPa8 — SenselessVirus (@SenselessVirus) November 7, 2020

Eso sí, Trump no se quedó callado. Después del anuncio, afirmó que "Joe Biden se ha apresurado falsamente a proclamarse ganador". Asimismo, expresó que "a partir del lunes, su campaña empezará a defender el caso en los tribunales para asegurar que las leyes electorales son completamente cumplidas"

Más allá del Mensaje de Donald Trump celebrando antes de tiempo, el candidato siempre expresó su 'molestia' por la manera como se llevó a cabo el conteo de los votos

