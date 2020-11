En medio de una sesión los dos cabildantes se enfrentaron. Concejal amenazó con darle correazos a otro en plena sesión del Concejo municipal.

Concejal amenazó con darle correazos a otro

Los hechos se registraron en el municipio de Concordia, ubicado en la subregión suroeste del departamento de Antioquia.

En el recinto del Concejo se registró el enfrentamiento entre los concejales Robinson Andrés Hurtado y Óscar Rodas.

Según Caracol Radio, Hurtado denunció que Rodas se quitó la correa para amenazarlo con golpearlo. Antes, dice que le había lanzando un café hirviendo.

“Cuando yo estaba interviniendo, el señor Rodas se me acerca y me dice al oído que no intervenga porque yo era 'cositero y tóxico' (…) Al terminar, un compañero solicitó un receso, yo me dirigí a la secretaría, el señor estaba ahí y le pregunté por qué me decía cositero, ahí mismo se alteró, la primera reacción que tuvo fue tirarme un tinto caliente, luego se quita la correa y se la envuelve en la mano y empieza a volearla”, aseguró el concejal Hurtado a la emisora.

En videos quedó registrado el momento en el que Rodas le pidió a sus compañeros que no se le acercaran porque "tenía mucha rabia". Además, que les dijo que ellos habrían provocando su conducta por "destilar odio".

"No se me arrime que tengo mucha rabia, es algo que ustedes han provocado por ese odio tan h*** que destilan. ¿Usted cree que a mí me va a güe*** y pend***? Olvídese. No ha habido el primer h*** que me ponga a mí la mano", agregó.

Luego de este incidente, los miembros del Concejo debieron llamar a la Policía y terminar con la sesión.

