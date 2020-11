Haz este reto con Publimetro y llévate un tiquete a Miami o Perú

Por estos días, muchas personas quieren tomarse unos días de descanso para conocer nuevos lugares. Si bien este año no ha sido fácil para los viajeros y para la industria del turismo como tal, poco a poco las cosas comienzan a llegar a su normalidad.

Por esa razón, Publimetro invita a los lectores a hacer parte de una dinámica especial con el objetivo de obtener un tiquete a Miami (Estados Unidos) o Perú, según escoja el beneficiado de la actividad.

¿Qué deben hacer los interesados?

Hasta el 12 de noviembre está vigente la feria virtual gratuita de universidades EXPO3DU para todos aquellos interesados en iniciar sus estudios o realizar un posgrado, un proyecto organizado por Publimetro y Nuestra Tierrita. Para registrarse solo hay que entrar aquí. Y aprovechando esta actividad, la persona que más logre convocar amigos, familiares, pareja, conocidos, desde este viernes y hasta el 12 de noviembre, y que nos envíe al correo de [email protected] los pantallazos de las personas navegando en la feria, recibirá el tiquete. Anímate y no dejes pasar esta oportunidad.

El tiquete solo incluye el derecho a llevar un artículo personal de 10kg con dimensiones de 40x35x25cms. Si deseas transportar equipaje adicional o por fuera de las medidas antes mencionadas, así como adquirir cualquier producto/servicio por parte de Fast Colombia S.A.S o Viva Airlines Perú SAC. deberás pagar el valor correspondiente de dichos servicios y/o productos. Todos los cambios que se deseen realizar luego de haber pagado el tiquete/pasaje, tendrán un costo adicional.

Es importante aclarar que los costos asociados como tasa aeroportuaria, la tarifa administrativa e IVA o IGV por trayecto/tramo, sobrecargos y otros impuestos serán asumidos por el pasajero. Estos valores pueden llegar a variar en el momento de hacer uso del ticket. (en este caso por Prebel).

Así mismo, en caso de que varias personas logren el mismo número de inscritos referidos, se contactarán para hacer entre ellos una dinámica de desempate que consiste en realizar un video argumentando qué lo motiva para viajar al destino elegido. Quien realice el video más creativo y recursivo recibirá el tiquete ida y vuelta a destino internacional (Perú o Miami / aplican restricciones)

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA REDIMIR EL TIQUETE

Comunicarse con el Call Center, los teléfonos son: Medellín: 6044900, Bogotá: 7433999, Bucaramanga: 6973444, Cartagena: 6937777, Pereira: 3401001, Línea nacional 019005558989 (llamar a esta línea desde tu teléfono fijo tiene un costo de $200 pesos+ IVA el minuto y desde tu celular $800 pesos + IVA por minuto), Panamá: 008001571073, Estados Unidos: 18445697126. / Perú: 080078200., Lima: (51-1) 705-01-07, Arequipa: (51-54) 640-004, Cusco: (51-84) 640-004, Piura: (51-73) 640-003.

o Las opciones de pago de estos cargos son: tarjetas de crédito aceptadas por la aerolínea en el momento del pago, a través de los puntos Vía Baloto autorizados luego de que el call center de Viva Air le asigne el código de la transacción o por medio de la red ATH en los puntos de pago autorizados Exito/Carulla/Surtimax según las indicaciones que te entregue nuestro asesor al momento de la redención.

Una vez el código haya sido redimido, en caso de no pagar los cargos correspondientes en el tiempo establecido por la aerolínea, el código quedará inhabilitado y Viva Air no expedirá uno nuevo.

Los servicios adicionales ofrecidos por Fast Colombia S.A.S o Viva Airlines Perú SAC. o cambios realizados por el pasajero luego de que el tiquete haya sido expedido tendrán un costo adicional que debe ser pagado por el pasajero.

El tiquete expedido no aplica para viajar en días festivos y está sujeto a disponibilidad de cupo según las condiciones de la aerolínea.

Los códigos tendrán vigencia de un año (validar siempre la fecha de expedición del código, pues no todas salen en la misma fecha) debe ser usado en las rutas operadas por la aerolínea en el momento de la redención. Transcurrido este término, el código perderá su vigencia y no serán renovados.

No es acumulable, no es canjeable, no puede ser utilizada para venta.

Fast Colombia S.A.S ni Viva Airlines Perú SAC. no se hace responsable por la pérdida del código suministrado para la redención.

Cada código es un tiquete ida y regreso y solo puede ser redimido a través del Call Center de Viva Air.