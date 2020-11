Este caso ha generado indignación y rechazo en redes sociales. Mujer denunció presunto caso de abuso de un enfermero en una clínica.

Ana Victoria Gómez , de 24 años, testificó que fue víctima, de un supuesto abuso sexual, por parte de un enfermero, identificado como Eurin Xavier Bujato Padilla, en la Clínica La Asunción de Barranquilla.

El hecho ocurrió la noche de este jueves, cuando la joven ingresó a urgencias, en medio de unas convulsiones.

Yania Gamba Fontalvo, pareja de la víctima, denunció el hecho en redes sociales y narró la grave acusación al portal Zona Cero.

La joven aseguró que había llevado a su pareja a la clínica al área de urgencias porque presentaba unas convulsiones. Ana Victoria padece de este mal desde los 16 años.

Allí fueron atendidas por el enfermero, quien llevó a Ana Victoria, en una camilla, hasta una habitación en urgencias. Al parecer el hombre le habría suministrado unos tranquilizantes a la presunta víctima.

El funcionario no habría permitido que la pareja de Ana Victoria se quedara en la habitación, por lo que el enfermero presuntamente se quedó a solas con la joven.

Al pasar las horas, Yanira fue a revisar el estado de su pareja, pero encontró a Ana Victoria descontrolada, gritando y paralizada porque en su estado no podía moverse, sin embargo estaba consciente. Su compañera notó que algo había ocurrido con ella.

"Yo traté de calmarla y la doctora me dijo que Victoria estaba diciendo que el enfermero la había abusado. Yo le pedí a Victoria que me dijera lo ocurrido y me dijo que en los momentos en los que él estuvo solo con ella, le levantaba la blusa y le tocaba los senos. Le levantó cuatro veces el pantalón y su ropa interior, y metió su mano y le estaba tocando los genitales, cuatro veces", dijo Yania a Zona Cero.

La pareja de la víctima denunció que las enfermeras ocultaron al enfermero y no le dieron ningún dato sobre su paradero. La doctora lo sacó de la habitación y una hora después llegó la Policía y tomaron la declaración del presunto abusador y a Yania.

La Clínica La Asunción abrió un proceso interno sobre el caso. Yania y Ana Victoria fueron a la Fiscalía e interpusieron la denuncia en contra del enfermero.

Ana Victoria también acudió al Instituto de Medicina Legal, en donde le realizaron exámenes y una entrevista.

Respuesta de la clínica. La institución envió el siguiente comunicado.