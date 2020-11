Juez explota contra policías: "para agarrar a la gente con taser, torturar y matar sí sirven"

Juez explota contra policías en audiencia.

Durante una diligencia, en la que se definía si enviaban a la cárcel a 24 presuntos expendedores de droga, el juez explotó contra los uniformados del CAI donde se encontraban los detenidos. El hecho tuvo lugar en Bucaramanga.

No obstante, durante la diligencia se presentaron fallas en la conexión de internet, lo cual dificultaba la labor de legalización de captura. Tal parece que ante la situación los agentes se mostraron indiferentes y no ayudaron.

"Entonces los señores policías, allá de Piedecuesta, me hacen el favor y cada vez que le den alguna indicación, obedecen, si no los vamos a mandar a investigar, porque, eso sí, para agarrar a la gente con los taser, para torturarlos, para agarrarlos a pata en los CAI, para matarlos, sí sirven, pero para colaborar en esta audiencia, no", dijo el juez.

Luego de que la fiscal trató de calmar la situación el juez volvió a tomar la palabra evidentemente molesto: "y dejo la constancia: hoy estoy supremamente estresado, estoy supremamente cansado porque a raíz del acoso laboral que me ha hecho el Centro de Servicios Judiciales tengo que realizar esta audiencia y al mismo tiempo cuidar a mi bebé".

Al final de la audiencia, muchos de los acusados quedaron en libertad o recibieron casa por cárcel. Así lo reseñó Noticias Caracol al compartir las imágenes del momento.

