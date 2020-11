En un acto que se ha llevado el calificativo de heroico, un agente de la Policía evitó que un pequeño resultara gravemente herido con una olla de agua que estaba hirviendo en una estufa, en medio de una riña familiar.

El hecho se presentó en las últimas horas, en el sector del Codito, en Usaquén.

Según las primeras informaciones, el patrullero héroe llegó hasta la vivienda donde ocurrieron los hechos, en compañía de otro compañero, para atender el llamado por una riña familiar.

"Mientras mi compañero se encuentra mediando la situación, yo me quedó de seguridad y visualizo que un menor trata de coger un elemento de la cocina, donde hay una olla hirviendo. El menor se resbala y se viene con la olla encima; sin pensarlo dos veces, agarré la olla y para no dejar quemar al menor me quemo los brazos y el pecho", relató el héroe de esta historia, Andrés Orduz, patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá del CAI Codito.

Patrullero Orduz, el policía que se quemó brazos y pecho por salvar a niño en medio de riña familiar

El agente, que resultó con quemaduras de segundo grado en sus brazos y pecho, fue trasladado a un centro asistencial, y ya se recupera en su hogar.

