¿Por qué hay tantas teorías conspirativas del coronavirus?

Desde que la pandemia inició su expansión mundial hace cerca de un año, las teorías conspirativas del coronavirus abundan.

Tan rápida como ha sido la expansión del coronavirus por el mundo ha sido la expansión de las teorías conspirativas del coronavirus. Las teorías van desde un origen macabro hasta la simple falta de credibilidad con las cifras del virus. Encuestas internacionales revelan que muchísima gente no cree en la seriedad de la pandemia, agravando sus resultados.

Así lo mostró una encuesta aplicada por el portal YouGov, el diario The Guardian y la Universidad de Cambridge, citada por BBC Mundo. La encuesta tuvo más de 26.000 respuestas en 25 países, y encontró que el 40% de los encuestados en países tan disímiles como México, Grecia, Sudáfrica y Polonia no creen en las cifras del virus. Esto, a pesar de que ya hay más de 1.2 millones de muertos a nivel mundial.

Otra teoría indica que "hay un grupo de personas que controla eventos secretamente y maneja el mundo". Esta especie de gobierno subterráneo tendría el apoyo de miles de personas. Entre ellas, el 78% de los nigerianos, el 68% de los sudafricanos, el 55% de los españoles y el 37% de los estadounidenses.

Las teorías conspirativas del coronavirus dependen, según psicólogos, de la incertidumbre que genera la pandemia. Estas situaciones también ocurren con elementos críticos como el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001.

"Cualquier situación de miedo donde la gente siente que pierde el control de su vida hará que algunos se vuelvan susceptibles a las teorías conspirativas (…) Una pandemia es un caso supremo de algo que atemoriza a la gente y la deja sin certezas", dijo a BBC el profesor Stephan Lewandowsky, de la universidad de Bristol (Reino Unido).

La mayor gravedad de estas teorías conspirativas del coronavirus es que quienes creen en ellas no toman medidas de protección. Muchas de estas personas no usan tapabocas o no se lavan las manos.

Siga a Publimetro en Google News