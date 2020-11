Con la realidad de la pandemia y las clases virtuales más de una vez se han registrado este tipo de situaciones. Profesora no se percató que tenía el micrófono encendido y le dijo burros a sus alumnos en clase virtual.

Profesora le dijo burros a sus alumnos en clase virtual

La educación virtual se ha convertido en un reto tanto para los alumnos como para los maestros. Muchos casos se han conocido sobre incidentes durante los encuentros.

En este caso se trató de una profesora de un colegio de México que llamó "burros" a sus alumnos en plena clase cuando había dejado el micrófono encendido.

La profesora fue identificada como Norma Hernández Urquidi y trabaja en la escuela secundaria Profesor Federico Berrueto Ramón de la ciudad de Saltillo en el estado mexicano de Coahuila.

En medio de una clase virtual la profesora se comunicó con una colega por teléfono y durante la conversación habló del rendimiento de sus alumnos y utilizó un término despectivo para referirse a sus alumnos.

"Pinches huercos (burros), no me entregan nada, ni madres. Y luego déjame decirte otra cosa, me están mandando los trabajos hechos un desmadre. Yo no los voy a revisar así", dijo durante la conversación.

Además, durante el poco tiempo que duró la conversación la profesora habló de las pocas personas que pasaron su material.

"Mandé los promedios de tercero G y nada más nueve personas pasaron, todos los demás sacaron 1, 3, 2; quiero ver cuál es la reacción", reveló.

De nuestro inbox Así se expresa una Maestra de la secundaria Enrique Berrueto Ramón de #Saltillo de sus alumnos “‘nombre, pinches huercos, no me entregan nada, ni madres” pic.twitter.com/2KE9AROhRS — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) October 30, 2020

