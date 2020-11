La pifia de Petro: pidió a Claudia López "no militarizar la ciudad" por noticia vieja

El exalcalde de Bogotá pidió a la alcaldesa que no fuera "a militarizar la ciudad" contra el robo de bicicletas basado en una noticia de 2019.

Una serie de críticas contra Claudia López se ha multiplicado en los últimos días sobre la condición de los ciclistas. Mientras los grupos de biciusuarios han protestado por el marcado aumento en los robos, otras obras como los bicicarriles de la carrera Séptima y calle 13 han causado gran molestia.

Esto ha motivado todo tipo de acciones de protección a la ciudad. Pero el exalcalde y senador Gustavo Petro viralizó una que no era la esperada. Según el líder de Colombia Humana, la alcaldesa Claudia López estaría buscando militarizar la ciudad para contrarrestar estos robos.

Su fuente: un artículo de abril de 2019 publicado por Canal Capital. En este se destacaba cómo 15 soldados del Ejército han apoyado a la Policía en ciclorrutas de Bosa, Kennedy y Fontibón. Estos salían a las horas pico para apoyar la labor de vigilancia de la Policía.

El llamado de Petro fue a no militarizar la ciudad. "El ejército no está entrenado para la lucha contra la delincuencia en una ciudad. No militarice la ciudad, Claudia, profundice la politica social", escribió el exalcalde.

Militarizar a Bogotá para contrarrestar el robo de bicicletas. El ejército no está entrenado para la lucha contra la delincuencia en una ciudad. No militarice la ciudad, Claudia,, profundice la politica social, mejor.https://t.co/pkvUhyYHE9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 2, 2020

El rechazo a esta publicación se hizo evidente, pero al momento de escribir este artículo, Petro no se había retractado.

Quite eso, Gustavo.

Es del año pasado. — Mateo1968 (@LueEpb) November 2, 2020

Ese es el objetivo, atacar a Claudia porque no se subleva a la orden petrista, y eso incluye noticias de abril de 2019. — Julian Mejía Rojas (@JuliMejiaRojas) November 2, 2020

Increíble que alguien que aspira a ser Presidente, este hablando de una noticia de hace 18 meses y al parecer no se percaté de ello. Lo que es trinar por trinar. — David Sanhz (@d4v1ds4nhz) November 2, 2020

