Denuncian que restos de petróleo están llegando a esta playa

#Atencion Desde la playa de Mauliru, Corregimiento de Puerto López, en la #AltaGuajira se reporta contaminación en la costa con una sustancia y objetos de color negro, probablemente petróleo. Alertamos a los órganos ambientales como Corpoguajira a iniciar las indagaciones y correctivos necesarios. Expresó el Señor Edicto Barroso.