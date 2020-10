Las declaraciones de la mandataria sobre este caso siguen generando reacciones. Sobrino de hombre asesinado en Transmilenio en contra de Claudia López.

Nilson Martínez, sobrino de Oswaldo Muñoz, quien falleció tras ser herido con arma blanca, este jueves en la estación Calle 85, aseguró en radio que los culpables deben pagar cárcel en Colombia, contrario a lo expresado por la mandataria de los bogotanos.

Martínez habló del caso en Caracol Radio, en respuesta a una pregunta que le hizo Darcy Quinn: “La alcaldesa propuso deportarlos si se comprueba que participaron en esto. ¿Para ustedes esto sería hacer justicia en este caso?”.

El sobrino respondió: “No me gusta discriminar a nadie. Hay venezolanos buenos y malos. Pero en este caso puntual me parece terrible, de verdad” y en contra a lo afirmado por la alcaldesa aseguró que “creo que la deportación no es suficiente. Pienso que ellos deben pagar con cárcel. Pienso que es la única forma de hacer justicia y que sientan un poquito, aunque sea, el dolor tan inmenso que nosotros estamos sintiendo. Sé que no nos devolverá a la vida a mi tío, pero por lo menos se habrá hecho justicia y tendremos un poquito más de tranquilidad”, aseguró Nilson.

“Hasta el momento las autoridades nos han dicho lo que todos sabemos”, continuó Martínez “queremos que nos esclarezcan más el hecho: en dónde fue, si se alcanzó a auxiliar o no se alcanzó a auxiliar. Queremos también que los medios conozcan los videos de las cámaras de seguridad del articulado, para poder dar más rápido con los culpables”, lamentó.

Martínez envió un mensaje a las autoridades para que estos hechos no sigan pasando. “Queremos que se haga justicia. Esto no puede ser una cifra más. Un muerto más de Bogotá. Esto no puede seguir así. Hoy fuimos nosotros, pero mañana puede ser cualquiera. Creo que lo que sucedió con mi tío es un gran tema de atención. Y hoy los que conocen la historia de mi tío sentirán miedo de subirse a un Transmilenio”.

Luz, una hermana de la víctima mortal añadió en Blu Radio. “Le pido a la alcaldesa que no nos deje solos, y que, si hay videos, que si hay pistas, si hay algo, que se pronuncie. Que no pase esto como si nada, que yo mañana lo tenga que enterrar a Oswaldo Muñoz y que ya nadie se acuerde de él. No”, concluyó.

