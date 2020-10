A hombre que asesinaron en TM ni siquiera alcanzaron a robarlo

Hombre asesinado en TransMilenio no fue robado.

La triste historia del asesinato en un TransMilenio por robar un celular, ha dejado a la ciudad impactada por la sevicia de los criminales.

Como Oswaldo Muñoz Palacios, de 46 años, fue identificado el hombre asesinado este jueves 29 de octubre de 2020 dentro de un bus, en un ataque que inició a la altura de la estación de la calle 75 y se prolongó hasta la calle 85, en el norte de la capital.

Hasta la estación arribó la familia de la víctima, quien en el momento de los hechos se dirigía a su trabajo. Ante los medios de comunicación, la hermana de Oswaldo hizo un fuerte llamado, según reseñó Blu Radio: "¿Por qué mueren en Transmilenio?, ¿por qué no hay seguridad en Transmilenio? Es mi hermano, esto es muy duro. No quiero que haya más muertos, ¿Cómo me lo matan así?".

La familia que ha sufrido por cuenta de este asesinato, reveló hace pocas horas que en realidad al hombre ni siquiera alcanzaron a robarlo.

A pesar de que los criminales buscados por las autoridades iban por el celular de la víctima, al oponerse, este no se lo dejó robar.

Los hombres, ante la negativa de Oswaldo, decidieron apuñalarle una pierna y al darle en una arteria, se desangró.

La familia pide justicia pronto y hacen un llamado a que encuentren a los criminales que cegaron la vida del hombre de 46 años.

