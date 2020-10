Este alarmante caso fue publicado en últimas horas. Mujer contó cómo fue lanzada de un bus en movimiento en un asalto.

La mujer, de 27 años, cuyo nombre no fue revelado, contó cómo terminó expulsada este lunes del transporte público en Barranquilla.

La víctima de ocupación fisioterapeuta en diálogo con El Heraldo cómo al terminar su turno se dirigió a la parada para tomar el bus en el norte de la ciudad con dirección hacia La Pradera.

La mujer contó que cuando el bus transitaba por el puente de la carrera 38 con avenida Circunvalar se iba a bajar, y fue entonces cuando se subieron dos hombres.

“Tenían como vestimentas de obreros, uno de ellos llevaba una gorra, camiseta blanca y un morral. El que iba de primero apenas se montó enseguida le apuntó con un revólver al chofer, quien comenzó a decirles que no le iba a dar nada y forcejear con ellos”, dijo la mujer a El Heraldo.

La afectada contó los instantes de angustia que vivió en medio del atraco.

“Ahí mismo las personas comenzaron a levantarse y como yo estaba ya en la puerta para salir todos se vinieron contra mí y me decían que me quitara. En ese momento yo no entendía qué era lo que pasaba, estaba aturdida. Las personas me decían que me quitara de la puerta y en una de esas uno de ellos se tiró con el bus andando, y otro me empujó y caímos los dos en la calle”, agregó la mujer.

En cuestión de segundos la mujer salió disparada del vehículo a toda velocidad y cayó junto a otro hombre, por fortuna, ambos vivos en el pavimento. Unos mototaxistas que estaban allí presentes los ayudaron a levantase.

“A lo primero me ayudaron y me levanté enseguida, pero luego comencé a cojear, me dolía mucho el pie izquierdo. Tuve que ir al médico para que me revisaran y me dieron unos días de incapacidad”, concluyó.

La mujer hizo un llamado a las autoridades para que realicen más controles a las rutas de buses urbanos.

