Así es la vida de Laura Moreno tras 10 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares

Así es la vida de Laura Moreno tras 10 años de la muerte de Colmenares.

Estamos a tres días de que se cumpla el décimo aniversario de la extraña muerte de Luis Andrés Colmenares.

La muerte del joven estudiante de la Universidad de Los Andes retumba en los colombianos que se dividen entre una muerte accidental y un asesinato.

Una de las protagonistas de esta historia es Laura Moreno, la amiga de Colmenares que fue sindicada como la primera sospechosa y que tuvo que pasar una año y un mes en casa por cárcel.

La vida le cambió y de ella se volvió a saber hasta el año pasado, cuando se lanzó la serie de Netflix sobre la muerte de Colmenares.

Para esa época se conoció que Moreno contrajo matrimonio y se le vio muy feliz usando el vestido blanco.

Esto generó polémicas en la familia Colmenares que aún la señalan con algo de culpabilidad.

En entrevista con Semana, la mujer contó que luego de volverse famosa, su vida se convirtió en un infierno y que versaba entre audiencias en la Fiscalía y estudiar.

"Tuve que abstenerme de muchas cosas. Y después de 13 meses con casa por cárcel empezó a tener un papel importante la justicia. Me dieron mi libertad. Pero el calvario no terminó: no podía salir tranquila, era una persona conocida en las calles, una persona a la que la gente no le dio el beneficio de la duda, sino todo lo contrario, me juzgaron por lo que vieron en los medios. Ha sido difícil, las miradas inquisidoras y un maltrato permanente hacia mí'', señaló Moreno.

Así es la vida de Laura Moreno tras 10 años de la muerte de Colmenares:

Dice que empezó a dedicarse “a estudiar mi carrera y a atender el caso. Me dediqué a vivir lo que venía del caso judicial, a asistir a las audiencias, a estar pendiente de todo. Este caso se volvió mi prioridad, tanto que a veces me tocaba faltar a la universidad, porque tenía asuntos a los que debía asistir en los juzgados de Paloquemao. Los abogados se han ocupado de adelantar mi defensa, pero he estado muy encima del caso, saber qué pasa, entender, porque es mi vida la que está en juego”.

“Sé que la sociedad está polarizada en mi contra y culpa de ello es de los medios. La gente me juzga sin conocer el caso, sin tener argumentos válidos. Sin embargo, también me alegra que hay personas que no me conocen, que han reflexionado un poco, que miran más allá de lo que les presentan y pueden ver que soy inocente. Eso me ha hecho ver que hay gente buena. Es bonito ver que gente que no te conoce está contigo y te manda un mensaje de aliento. Eso lo agradezco enormemente”, dijo la mujer al medio de comunicación.