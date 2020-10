El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, hizo este anuncio este lunes. Esto es lo que se sabe sobre el aplazamiento del Carnaval de Barranquilla.

De acuerdo a declaraciones del mandatario la fiesta más grande de Colombia se aplaza, ya no se realizará de 13 al 16 de febrero debido a la coyuntura actual del coronavirus.

"La fiesta está aplazada, no sabemos si será en 2021, es prematuro decidirlo, en febrero no habrá un carnaval como lo conocemos", dijo el alcalde a Emisora Atlántico.

"No es momento de fiestas, claramente vamos a sufrir aplazamientos o cancelaciones en muchos de nuestros escenarios. Por ahora no estamos planificando tener fiestas en los próximos seis o siete meses, sí tenemos eventos como la Asamblea del BID, la Copa América y las eliminatorias mundialistas, pero son ambientes más controlados”, declaró Pumarejo Heins.

El alcalde aseguró que junto al Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Salud, en las próximas semanas tomarán una decisión con relación a la celebración del Carnaval. “Miraremos si se aplaza o se hace algún tipo de manifestación cultural para no perder nuestras costumbres”.

Aunque aún no hay pronunciamiento oficial por parte de Carnaval S.A.S. se ha socializado que la entidad trabaja junto a la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, para presentar una propuesta al alcalde de Barranquilla para que la fiesta sea virtual.

