Publicidad







Esta noticia científica fue dada a conocer en últimas horas. Investigadores colombianos descubrieron cuatro nuevas especies de moscas.

Tras 10 años de investigación en torno a la entomofauna de importancia forense de la Región Caribe colombiana, un equipo de investigadores de diferentes instituciones, dio a conocer este anuncio.

En este equipo hace parte el biólogo magíster César Valverde Castro, docente y miembro del Grupo de Investigación en Arqueología, Bioarqueología y Antropología Forense – GIABAF, adscrito a la vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena.

El experto junto a este esquipo descubrieron en territorio colombiano, cuatro nuevas especies de moscas de la familia Sarcophagidae, las cuales son carroñeras muy competitivas y de importancia forense.

“Incursionamos en la búsqueda de especies de moscas de importancia forense desconocidas en la Región Caribe colombiana. El proyecto consistió en visitar los siete departamentos de la región, en los cuales estuvimos en tres puntos ecológicamente diferentes, recolectando en bosque seco tropical primario, ambientes rurales y cascos urbanos; con la finalidad de evaluar el grado de sinantropía de las especies, que en otras palabras es la afinidad de las moscas con el hombre”, dijo el docente César Valverde C.

De acuerdo a la Universidad del Magdalena, “la investigación fue publicada en la Revista científica Acta Tropica con el nombre ‘New carrion-visiting flesh flies (Diptera: Sarcophagidae) from tropical dry forests of Colombia and their phylogenetic affinities’, en cooperación con la doctora Marta Wolff, directora del Laboratorio de Entomología de la Universidad de Antioquia y a la doctora Eliana Buenaventura quien hace parte del Museum für Naturkunde -Leibniz Institute para la investigación en Evolución y biodiversidad de Alemania y el Museo Nacional de Historia Natural – Smithsonian Institution en Washington, DC, Estados Unidos”.

Las nuevas especies y su ubicación

En el departamento del Atlántico fue descrita Oxysarcodexia luriza, quien recibió este nombre en mención a la Reserva Luriza del municipio Usiacurí, en donde fue recolectada; Lepidodexia deborarangoa fue encontrada en un fragmento de bosque seco del departamento de Bolívar, su nombre es en honor a la artista colombiana Débora Arango por su importancia en la cultura e historia del País.

Por otra parte, fue descrita Udamopyga iku del departamento del Cesar, la cual fue encontrada en la Sierra Nevada de Santa Marta en territorio sagrado y protegido por la comunidad indígena de los Arhuacos, por lo cual se nombró en honor a ellos.

La cuarta especie fue descrita como Blaesoxipha wajiira, recolectada en el departamento de La Guajira y fue la única especie que se encontró en ambientes urbanos, dato interesante ya que en la mayoría de los casos, los nuevos registros son de bosques primarios.

“Estas moscas tienen una particularidad, los sarcofágidos son muy similares morfológicamente por lo cual es muy difícil identificar las especies, la forma tradicional de hacerlo es utilizando caracteres morfológicos de la genitalia de los machos y comparando esas pequeñas estructuras es que logramos diferenciar entre una especie y otra”, detalló el biólogo César Valverde.

La curaduría e identificación de las especies fue realizada entre el Laboratorio de Entomología de la Universidad de Antioquia (CEUA), el Museum für Naturkunde-Leibniz y el Museo Nacional de Historia Natural – Smithsonian, lugares en los que reposa el material tipo.

Investigadores colombianos descubrieron cuatro nuevas especies de moscas

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO.

Siga aquí a Publimetro en Google News.