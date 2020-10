En los últimos días el aumento que se ha registrado es del 36%, según el mandatario local. Pacientes con COVID-19 remitidos de otros municipios serían la causa de alta demanda de UCI en Medellín.

Alta demanda de UCI en Medellín

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, publicó un mensaje en sus redes sociales indicando la situación que vive la ciudad por las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

"Esta semana ha aumentado en un 36% la demanda de UCI de personas que vienen trasladadas de otros municipios. Desde Medellín hacemos un llamado a los Alcaldes de todo Antioquia a reforzar las medidas de protección contra el Covid19 en cada uno de sus municipios", escribió Quintero en su cuenta de Twitter.

Las reacciones ante la afirmación del alcalde no se han hecho esperar, incluso, un ciudadano denunció un caso de una persona de Medellín a la que se le informaron, el 1 de octubre, que no habían camas disponibles, lo trasladaron al municipio de La Ceja y hoy falleció.

"¡Alcalde! Un vecino se infectó e informó el 1 de octubre, el 10 de octubre requirió UCI y no había en Medellín. Fue trasladado para la UCI en La Ceja y hoy falleció. Es abrir las camas faltantes ya, en forma prioritaria para mitigar las consecuencias sociales", fue la denuncia del caso.

La diferencia de la cantidad de camas de UCI

Mientras la Alcaldía se sostiene en que en la ciudad hay 1000 camas disponibles son diferentes sectores los que le indican lo contrario.

"Hilo@QuinteroCalle no puedo entender que le mienta a la ciudad y al país. Esta tabla muestra realidad frente a camas UCI, el dato es del Min. Salud. Hoy solo contamos con 534 camas y muchas voces piden alerta roja YA. No más show, no más negocios, hay que comenzar a gobernar!", escribió Luz María Múnera, exconsejala de Medellín.

