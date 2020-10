"No quiero hacer parte de la estadística de feminicidio": mujer denuncia agresiones y amenazas de su ex

Mujer denuncia agresiones y amenazas de su ex. Con fotos, un video y soportes de denuncias a las autoridades, una joven, identificada como Alejandra Bello de 27 años, advierte en redes sociales que teme por su vida tras las constantes agresiones de su excompañero, Arturo Rodríguez Arévalo, con quien tiene un hijo de tres años.

El hecho se viene presentando en Cajicá, Cundinamarca, donde el presunto agresor trabaja como servidor público en el hospital del municipio.

Este miércoles 21 de octubre de 2020, la joven decidió hacer pública esta situación como un llamado de alerta, ya que las autoridades no han tomado cartas en el asunto.

"No quiero criar a mi hijo con miedo, el mismo miedo e inseguridad que he sentido yo. En Marzo de 2019 este hombre atento contra mi vida, propinándome una golpiza frente a mi hijo, manteniéndome capturada en la casa en la que vivíamos, golpeándome y maltratándome hasta que logre escapar en la mañana junto con mi hijo. Puse las debidas denuncias ante Fiscalía y Comisaría de Familia (adjuntas en la publicación)", expuso Alejandra.

A renglón seguido, la joven explicó las circunstancias por las que después de ese episodió decidió regresar con él, no obstante, detalló que tras esa segunda oportunidad las agresiones continuaron, por lo que en definitiva tomó la decisión de alejarse: "Hace más de dos meses por sus constantes amenazas y comportamiento inestable decidí alejarme de él, pero no he tenido paz. Llega a mi casa a la madrugada, crea perfiles falsos, hackea mi celular, llama a amenazarme y va a mi casa inesperadamente a buscarme".

Según la denuncia, el más reciente hecho ocurrió antes de realizar la publicación en redes, es decir, este miércoles: "sobre las 7 de las noche llego a mi casa amenazándome a mi y a mi hijo de muerte, llame a la policía y nuevamente escapado. Tengo miedo de lo que pueda causarle a mi familia . No quiero hacer parte de la estadística de feminicidio".

Alejandra hace un fuerte llamado a la Alcaldía de Cajicá y la Policía, ya que aunque en más de una ocasión ha pedido ayuda sin recibir respuesta.

A continuación encuentra la denuncia que realizó Alejandra en redes:

Hago este caso publico porque me encuentro desesperada, Mi nombre es Alejandra Bello tengo 27 años y tengo un hijo de… Posted by Aleja Bello on Wednesday, October 21, 2020

