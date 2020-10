Murió uno de los voluntarios de la vacuna contra el coronavirus de Oxford y AstraZeneca

View this post on Instagram

OFICIAL DESDE OXFORD: Tranquilidad. La muerte del voluntario en Brasil NO esta vinculada a la vacuna. Con prudencia y optimismo, sigue el trabajo de vacunación de voluntarios y recolección datos en Reino Unido, Sudafrica y Brasil. Las autoridades británicas y europeas confían en tener la vacuna aprobada en Navidad para uso de emergencia en UE. En marzo se esperan las primeras entregas de dosis en Sudamerica.