Enfermero recibió ocho puñaladas en robo a su bicicleta luego de acabar turno en el hospital.

El hecho se presentó recientemente en el municipio de Madrid, Cundinamarca.

El joven enfermero, John Fredy Micán, aseguró que tres delincuentes de nacionalidad venezolana lo abordaron cuando salía en bicicleta del hospital en el que trabaja rumbo a su hogar.

"Me arrastran hasta un cultivo de maíz y me generan asfixia mecánica, dejándome inconsciente […] luego de perder el conocimiento me propinan alrededor de ocho puñaladas en el cuello, cortes demasiado largos y profundos con un arma cortopunzante tipo machete", narró Micán a Noticentro 1 CM&.

Según cuenta, los delincuentes venezolanos, no conformes, lo intimidaron diciéndole que lo tenían que matar, pues no les convenía una denuncia. Sin embargo, escaparon del lugar pensando que lo habían ultimado, pero no fue así. Minutos después la víctima recobró el conocimiento y con ayuda de la comunidad fue trasladado a un centro asistencial.

Por lo pronto, todo es materia de investigación. La Policía de Cundinamarca ya fue alertada sobre el hecho.

