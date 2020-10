Intentaron acabar con su vida para que "no diera detalles a las autoridades". Enfermero recibió ocho heridas con machete por delincuentes que robaron su bicicleta.

Un lamentable hecho fue reportado por las autoridades. Un enfermero fue atacado por tres hombres que además de robarlo, intentaron acabar con su vida.

Este caso fue reportado en Madrid-Facatativá. La víctima de este hecho fue identificada como John Mikan, uno de los tantos profesionales de la salud que están atendiendo los casos de coronavirus en el país.

Según comentó la víctima, tres hombres de nacionalidad venezolana, lo agredieron físicamente para hurtar sus pertenencias y posterior a esto lo amenazaron con quitarle la vida.

"Me empiezan a intimidar diciendo que me tienen que matar porque una denuncia ante las autoridades no les favorece", comentó Mikan a City Noticias.

A John lo atacaron en total ocho veces con el machete y sobrevivió al hecho, gracias a que cuando sus victimarios lo creyeron muerto, huyeron del lugar. Sin embargo, el enfermero seguía con vida y como pudo buscó ayuda.

