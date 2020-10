Por falta de equipos para tratar un derrame cerebral, una mujer lucha por su vida

La mujer sufrió un derrame cerebral y fue trasladada a una UCI, pero su EPS y el hospital donde la atienden "se pasan la pelota".

María Emilia Cadena, una mujer de 66 años de edad, lucha por su vida en una unidad de cuidados intensivos del Hospital San Carlos, sur de Bogotá. La mujer presentó un fuerte dolor de cabeza, que motivó su hospitalización. Pero luego de varios días en los que ha estado al borde de la muerte, su atención no ha podido garantizarse.

Así lo aseguró su hija, Yeimi Cruz, al diario El Tiempo. Cadena fue hospitalizada hacia las 10:30 am del pasado martes en el hospital San Carlos. Cuando se le tomó un TAC, se determinó que había sufrido un derrame cerebral, lo que motivó a que fuera intubada y atendida por cuidados intensivos.

Aún así, no ha podido recibir otro tratamiento. "Lo grave es que en ese hospital dicen que no le pueden hacer ningún otro tratamiento porque no tienen equipos y no le han hecho ningún otro examen. La han tenido que mantener sedada", dijo la hija de la mujer afectada.

“Desde el mismo 14 los médicos de la UCI enviaron la remisión al hospital y comenzaron a hacer el trámite pero este a su vez dice que desde ese día le informó a Servisalud", EPS a la que está afiliada la mujer. Por su parte, la EPS ha pasado la preocupación a la Secretaría de Salud, que tiene por la emergencia de la pandemia el control sobre las UCI de la ciudad.

“Pero en la entidad nos dicen que ellos no son responsables de nada porque Servisalud es una entidad privada. Entonces ya no sabemos qué hacer", aseguró Cruz. Mientras tanto, la gravedad del derrame cerebral aumenta.

El diario consultó con la Secretaría de Salud, que afirmó que tanto el Hospital San Carlos como la EPS son privados. La entidad no recibió ninguna solicitud de traslado de paciente, y según la Secretaría, la EPS debe ubicar una institución donde se hagan los tratamientos necesarios para atender el derrame cerebral.

