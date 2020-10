Fiscalía explica por qué no ha acusado a conductor que mató a ciclista en Chía.

El hecho sucedió en el puente cercano al Castillo de Marroquín, ubicado en Chía, Cundinamarca, y se conoció a través de un video publicado en redes.

En la grabación se evidencia en momento en que el conductor del camión embiste al ciclista, haciendo que este caiga del puente por el que transita. El hombre que se movilizaba en su bicicleta, identificado como José Antonio Duarte, quedó tirado en medio de la carretera y, aunque fue trasladado a un centros asistencial, murió.

Aunque el implicado escapó de la escena, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció en Twitter que el homicida fue identificado y capturado. Sin embargo, quedó libre "al no ser encontrado en flagrancia". La decisión de la justicia generó polémica e indignación.

Al respecto, la Fiscalía General de la Nación se pronunció. En su cuenta de Twitter, la entidad explicó que se está "a la espera de los resultados del material probatorio, que está en proceso de recaudo, para realizar la respectiva audiencia de imputación".

"El conductor huyó del lugar, y por esa razón no fue capturado en flagrancia, no ha sido puesto a órdenes de la Fiscalía, ni de un juez de garantías", reseñó la Fiscalía en otro mensaje.

El accidente habría ocurrido a las 9:00 a.m. del pasado viernes 9 de octubre, pero como el conductor huyó del lugar, y por esa razón no fue capturado en flagrancia, no ha sido puesto a órdenes de la Fiscalía, ni de un juez de garantías.

