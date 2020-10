Sacerdote se grabó teniendo sexo en el altar

Travis Clark, un sacerdote estadounidense de 37 años, estaba con dos mujeres en la iglesia donde daba la misa y se grabó teniendo sexo en el altar.

Ocurrió en Luisiana, Estados Unidos. Un hombre se alertó al ver que las luces del templo estaban encendidas a altas horas de la noche y fue a asomarse por una ventana. Ahí descubrió al cura en un trío.

El hombre puso en aviso a las autoridades, quienes llegaron al sitio y encontraron un equipo de iluminación, un celular, un trípode y juguetes sexuales. Además, había dos mujeres de 23 y 41 años. Clark tenía el torso desnudo.

El sacerdote lideraba la Iglesia Católica Romana de San Pedro y San Pablo desde 2019. El bochornoso hecho ocurrió el pasado 30 de septiembre. Luego de su arresto, tuvo que enfrentar cargos por obscenidad y quedó libre bajo fianza.

Además, versiones preliminares indican que la Arquidiócesis de New Orleans lo suspendió. La institución no ha hecho pronunciamientos públicos al respecto.

Priest arrested for having threesome with corset-wearing dominatrices on church altar https://t.co/HQjGNXeWK3 pic.twitter.com/9J1DN5gd2c

— New York Post (@nypost) October 9, 2020