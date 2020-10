Al parecer los paramilitares competían por ser los más sanguinarios. Revelaron las aterradoras 'escuelas para niños' de los paramilitares para enseñarles a desmembrar.

Escuelas para niños' de los paramilitares para enseñarles a desmembrar

Según El Tiempo, el llamado Clan Isaza, de las autodefensas del Magdalena Medio, además de armar un ejército de niños para ir a la guerra, los mandó a construir escuelas en las que los menores aprendían a desmembrar cuerpos.

Un fallo del Tribunal Superior de Bogotá en la sala de Justicia y Paz, al cual tuvo acceso El Tiempo, indica que "ese grupo coaccionaban a menores de edad para que ingresaran a las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio”.

Ese grupo operaba tanto en zonas rurales y urbanas de los departamentos de Caldas, Cundinamarca, Antioquia y Tolima.

Sin embargo, también reveló que existían escuelas de tortura y desmembramiento, en las que muchos de los aprendices eran menores de edad reclutados ilegalmente.

El informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, detallaría que el clan paramilitar enseñaba técnicas de desmembramiento con víctimas aún vivas o muertas.

Allí los reclutas paramilitares practicaban y los que no desaparecían quedaban como advertencia a los demás habitantes.

“En cualquier parte se veía eso, una tortura; matar a alguien, en cualquier lado se hacía: se llevaba para allá, pa’ esos montes, y ahí sí, se hacía el hueco y los tapaban. ¿Dónde aprendían a desmembrar? En la escuela. Sí, porque le enseña, igual eso, pues no tiene ciencia. Yo miré mucho de eso, igual a mí me tocó ayudar, pues, a tener, pues ya uno muerto, y hacer huecos y tapar. Eso es muy duro. ¿Cómo así que a tener? No, que yo cogerle la mano, y otro cortaba e iba echando al hueco… ¿Y con qué lo cortaba? Con unos macheticos que uno carga o navajas grandes. ¿Y ese caso fue por qué? Eran manes que los traían ahí, ya ladrones moridos. [muertos]. Y ya uno los enterraba por allá. Había otros, que eran solo matarlo y dejarlos ahí pa’ que los vieran; había otros que había que desaparecerlos. ¿Y por qué la diferencia? Yo no entiendo; unos eran como pa’ que cogiera el escarmiento”, dice uno de los testimonios de paramilitares desmovilizados, recogidos por el Centro de Memoria y conocido por el mismo medio.

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO

Además, siga nuestras noticias en Google News