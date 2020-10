En las últimas horas el senador se pronunció. Esto fue lo que dijo Iván Cepeda luego que le otorgaran la libertad de Álvaro Uribe.

Lo que dijo Iván Cepeda

Iván Cépeda se pronunció al conocer la decisión de la juez 30 de control de garantías, con la que dejó en libertad a Álvaro Uribe.

"La decisión de la juez 30 en el día de hoy no altera mi íntima convicción de respeto por la justicia y de acatamiento a sus decisiones. No obstante, no compartimos esa decisión por supuesto y vamos apelarla”, dijo Cepeda a través de un video.

Además, agregó que la actuación del fiscal fue un acto político y parcializado.

"Nos parece muy grave que el señor fiscal, Gabriel Jaimes, haya desarrollado un libreto político en esta actuación. Es evidente su parcialidad y por lo tanto, consideramos que no hay ninguna garantía para los derechos de las víctimas en este proceso", agregó.

El senador reconfirmó que seguirá su lucha en los estrados judiciales conforme se requiere.

Fijo mi posición ante la decisión que acaba de tomar la señora jueza en el caso Uribe: pic.twitter.com/vcNF6kzh08 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 10, 2020

