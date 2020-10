El presidente de Estados Unidos también felicitó al expresidente. Hasta Donald Trump se pronunció sobre la libertad de Álvaro Uribe Vélez.

Después de conocerse la decisión de la juez 30 de control de garantías de otorgarle la libertad a Álvaro Uribe, se han registrado múltiples reacciones. Entre ellas, la de Donald Trump presidente de Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter el primer mandatario de los estadounidenses escribió el mensaje.

"Felicitaciones al expresidente @AlvaroUribeVel, héroe, exreceptor de la Medalla Presidencial de la Libertad y aliado de nuestra Patria en la lucha contra ¡CASTRO-CHAVISMO! ¡Siempre estaré con nuestros amigos colombianos!".

Congratulations to former President @AlvaroUribeVel, a hero, former recipient of the Presidential Medal of Freedom and an ally of our Country in the fight against CASTRO-CHAVISMO! I will always stand with our Colombian friends!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2020