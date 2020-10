Donald Trump llamó "perdedor y líder exguerrillero" a Gustavo Petro en Twitter

Polémicos fueron los trinos que Trump lanzó la tarde del sábado sobre todo hacia la política colombiana. Donald Trump llamó a "perdedor y líder exguerrillero" a Gustavo Petro en Twitter.

Como era esperado Donald Trump felicitó a través de su cuenta de Twitter a Álvaro Uribe por recobrar su libertad.

La sentencia la dictó la jueza 30 de control de garantías de Bogotá, quien concedió la libertad inmediata del expresidente.

En su cuenta Trump escribió "felicitaciones al ex presidente @AlvaroUribeVel, héroe, exreceptor de la Medalla Presidencial de la Libertad y aliado de nuestra Patria en la lucha contra CASTRO-CHAVISMO! ¡Siempre estaré con nuestros amigos colombianos!".

Congratulations to former President @AlvaroUribeVel, a hero, former recipient of the Presidential Medal of Freedom and an ally of our Country in the fight against CASTRO-CHAVISMO! I will always stand with our Colombian friends!

