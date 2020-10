El hecho se registró en el municipio de Sabaneta, al sur de Medellín. Agente de tránsito habría estrellado a un ciudadano estando en estado de embriaguez.

Agente de tránsito borracho

Este miércoles en un video que circula en las redes sociales se observa el momento en el que el ciudadano intenta detenerlo. Es evidente el estado de alicoramiento en el que se encontraba el funcionario del Tránsito de Sabaneta.

El ciudadano que graba el video al ver el forcejeo entre el conductor y el agente de tránsito se acerca a decirle que no lo golpeara.

Una voz de mujer dice: "Pero, no dejen que le pegue, no ve que se embala él". Entonces, el conductor afectado dice: "entonces qué, no ve que se me va a ir. Me estrelló el carro. Llame la policía por fa. Esta borracho hasta la chimba".

Las personas que le insistían que no lo fuera a golpear le dicen: "Sí, sí. Nosotros vimos".

El funcionario no podía ni coordinar los movimientos y por ende, ni sostenerse en pie.

Noticias Caracol, consultó a la Alcaldía de Sabaneta que emitió un video en el que tres funcionarios se refieren al hecho y confirman el inicio de una investigación.

“Vamos a acompañar el proceso a través de control interno, para que estos actos no se vuelvan a presentar”, dijo al mismo medio Cristian Palacio, el alcalde encargado de Sabaneta.

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO

Además, siga nuestras noticias en Google News