Mindefensa: entre la espada y la pared en debate de moción de censura

Congresistas de la oposición pidieron este miércoles la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

Durante el debate le exigieron que asuma la responsabilidad política por los excesos de la fuerza pública y que acate un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó pedir perdón por la brutalidad policial.

"Es una moción de censura contra un hombre que consideramos indigno de tener la investidura. Usted no ha asumido la responsabilidad para contribuir a evitar los abusos de la autoridad", dijo Ángela María Robledo, representante a la Cámara por Colombia Humana.

Pedir renuncia del ministro de Defensa

Legisladores opositores también cuestionaron a Trujillo por la brutalidad policial que el 9 de septiembre causó la muerte en Bogotá a Javier Ordóñez, de 46 años.

Además del asesinato de Juliana Giraldo, una transexual que se movilizaba en un automóvil atacado a tiros por un soldado del Ejército en cercanías de Miranda, Cauca.

La Corte Suprema ordenó el 22 de septiembre al ministro pedir perdón en menos de 48 horas por estos hechos.

Dos horas antes de que se cumpliera ese plazo, Trujillo respondió al fallo diciendo que el pasado 11 de septiembre había pedido perdón por "cualquier violación a la ley" que hubieran cometido miembros de la Policía.

"No logro entender cómo una persona que hizo parte del proceso (de la Asamblea Nacional) Constituyente pisotea de esa manera la Constitución", aseguró el representante por el partido Alianza Verde Inti Asprilla, quien dijo que si el ministro hubiera pedido perdón demostraría que "lamenta sinceramente los asesinatos cometidos por la fuerza pública".

Asprilla subrayó que si bien el ministro no cometió esos asesinatos ni tiene responsabilidad penal por ellos, unas disculpas sinceras demostrarían que "lamenta lo que ocurrió y desea que no vuelva a ocurrir".

"Si alguien de su familia, su esposa o sus hijos, fueran asesinados por un abuso de poder de la fuerza policial lo mínimo que merecería, así como lo merece cualquier ser humano, es que el Estado le pida perdón y usted no lo hizo", dijo Asprilla al describir como "un puñal en la herida" el perdón "tibio" del ministro tras el asesinato de Javier Órdoñez.

Ministro @CarlosHolmesTru @mindefensa: "Para alguien como yo, que ha visto con ilusión todos estos pasos para conducirnos a un escenario donde mantengamos condiciones para vivir tranquilamente, es doloroso ver lo que pasa con estas manifestaciones de violencia". #PlenariaCámara pic.twitter.com/p1kDAGthlI — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) October 7, 2020

Trampolín político

Los congresistas también acusaron al ministro de "echar por la borda" la política de paz y legalidad del Gobierno nacional para impulsar su precandidatura a las elecciones presidenciales de 2022, y le pidieron no usar la cartera de Defensa y a las Fuerzas Militares para hacer política.

El representante por Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, recordó que según Naciones Unidas en lo corrido de 2020 en el país se han perpetrado 55 masacres, 42 de ellas confirmadas y 13 en proceso de verificación, por lo que el recrudecimiento de la violencia es "un fracaso" del Gobierno que se hizo elegir con la bandera de la seguridad.

"Usted falló en adoptar los correctivos en la operación militar y así evitar que la actuación de los uniformados se convirtiera en hechos que violan abiertamente los derechos humanos en Colombia", dijo, y aseguró que "la cadena de mando en las fuerzas militares está rota".

Desconfianza y censura

La representante María José Pizarro, de la Lista Decentes, denunció además una falta de mando en la fuerza pública y advirtió que la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones militares demuestra "la incapacidad de la cartera más importante del Estado".

"Las instituciones castrenses tienen que cargar con el lastre de su negacionismo, de su negligencia, y su permanencia no contribuye en nada a que puedan recobrar su responsabilidad. Además de que no cumple con los fallos judiciales, no avanza en una reforma profunda, las mujeres y hombres bajo su mando no obedecen al poder civil que usted representa", dijo.

Por su parte, la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, denunció que los periodistas sienten "una mordaza" y que "están siendo censurados por el gobierno" por lo que hay temor de revelar las violaciones a los derechos humanos.

"En lo corrido de este Gobierno se han presentado tres mociones de censura, esto nos muestra que realmente hay un problema al interior de las fuerzas militares y de policía, y es miope tratar de mirar hacia otro lado o tratar de ocultar con un dedo el sol", señaló.

