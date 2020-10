Dominic Fabian Wolf habría tramitado una solicitud de visa que le había sido negada. Youtuber alemán podrá volver a Colombia después de que le negaran la visa.

Youtuber alemán

El youtuber alemán vive en el país desde hace cinco años, tiempo en el que ha desarrollado una serie de videos sobre la cultura del país.

Sin embargo, en los últimos días reveló a través de sus redes sociales le habían negado la solicitud de visa colombiana.

La cancillería emitió un comunicado explicando las razones por las que la visa que solicitó Wolf fue negada.

"Lo que sucede es que su solicitud inicial no corresponde a su status migratorio. Para el tipo de visa de residente a la que aplicó, la persona debe haber permanecido en Colombia de forma continua e ininterrumpida por cinco años y al no cumplirse ese requisito no se admite la solicitud inicial", indicó la Cancillería.

Finalmente, Wolf publicó en su cuenta de Instagram que podrá volver al país. "Ya me dieron la GARANTÍA de poder INGRESAR a COLOMBIA. La visa mía sigue siendo inadmitida, pero con el hecho de poder entrar al territorio nacional, tendré la opción y los requisitos para solicitar una visa de nuevo", escribió.

