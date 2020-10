Acusan a un reconocido senador de tener nexos con el Eln y él lo niega

Se trataría de un montaje judicial y por eso dice que demandó el hecho ante cortes internacionales; senador niega tener nexos con el Eln.

Se trata de Gustavo Bolívar, senador opositor del Gobierno de Iván Duque.

A través de su cuenta en Twitter contó lo que descubrió gracias a un derecho de petición.

Al parecer, descubrió un proceso denominado 'Caso especial Nº 1', en el que señalan que tendría nexos con el Eln.

Pero él lo negó rotundamente:

"Acabo de denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este montaje judicial. En las carpetas secretas existe una que se llama: Caso especial No 1, en la que me acusan de nexos con el ELN. Gobierno de hijueputas. Yo que trabajo desde los 12 años y q jamás he levantado un dedo contra ningún ser vivo".

Senador niega tener nexos con el Eln

Acabo de denunciar ante la @CIDH este montaje judicial.

En las carpetas secretas existe una que se llama: Caso especial No 1, en la que me acusan de nexos con el ELN. Gobierno de hijueputas. Yo que trabajo desde los 12 años y q jamás he levantado un dedo contra ningún ser vivo. pic.twitter.com/sGX4VjnrvK — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 5, 2020

