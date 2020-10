Cuenta regresiva para inicio de comparendos por pico y placa en Bogotá

Esta semana iniciarán los comparendos por pico y placa en Bogotá, así lo anunció la Secretaría Distrital de Movilidad tras el decreto 208 del 21 de septiembre en el que se dispuso que por un periodo de 15 días se realizarían solo comparendos pedagógicos.

Quienes no acaten esta medida se les aplicará la sanción de 15 SMDVL, lo que equivale a $438.000. Este lunes terminan los comparendos pedagógicos; mientras que el martes 6 de octubre las autoridades volverán a imponer los económicos.

Cabe recordar que el pico y placa es para vehículos de servicio particular y se aplica de lunes a viernes, entre las 6:00 a.m. y 8:30 a.m. y entre las 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

No obstante, quienes se inscriban en la página de la secretaria y decidan compartir su carro o quienes paguen los $2.066.200 pesos del pico y placa solidario (6 meses) quedarán exentos de esta medida.

Pico y placa para esta semana:

Lunes 5 de octubre: 1 – 3 – 5 – 7 – 9

Martes 6 de octubre: 2 – 4 – 6 – 8 – 0

Miércoles 7 de octubre: 1 – 3 – 5 – 7 – 9

Jueves 8 de octubre: 2 – 4 – 6 – 8 – 0

Viernes 9 de octubre: 1 – 3 – 5 – 7 – 9

Sábado 10 de octubre: no hay pico y placa

Domingo 11 de octubre: no hay pico y placa

