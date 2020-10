Banda estafó a más de 30 personas con falsos remates de vivienda

Cerca de $3000 millones habrían ganado tres personas que, a través de una inmobiliaria, se dedicaban a estafar a los ciudadanos con la supuesta venta de casas en remate en Cali, Bogotá, Barranquilla y Montería.

Después de labores investigativas como interceptación de llamadas, inspección de lugares, búsquedas en bases de datos, entrevistas a las víctimas y reconocimiento fotográfico, las autoridades lograron capturar a los sindicados.

¿Cómo operaban? Al parecer, tenían sedes en distintas ciudades y ofrecían a sus víctimas la venta de inmuebles que se encontraban vinculados a procesos en distintos juzgados, pues pronto iban a ser rematados.

La empresa por la cual operaban los delincuentes fue creada en 2014 en Barranquilla, con el nombre de Inmobiliaria y Constructora Sion SAS.

"Los afectados escogían el bien inmueble de su interés y llegaban a un acuerdo con los representantes de la inmobiliaria para cancelar el 50 % del valor, con el propósito de que la inmobiliaria pudiera postularse en los remates o solicitar la cesión de los créditos hipotecarios que recaían sobre ellos", explicó la Fiscalía.

Los clientes firmaban el contrato, que era enviado a Barranquilla para que lo firmara el representante legal de le empresa. Sin embargo, había irregularidades: algunos inmuebles no existían, otros no tenían ninguna demanda ante los juzgados y unos cuantos sí estaban en remate, pero la inmobiliaria no se había inscrito.

La labor de las autoridades logró identificar al menos 32 casos de personas estafadas, de los cuales 17 ocurrieron en Santiago de Cali, donde la estafa habría ascendido a $1800 millones.

El representante legal de la inmobiliaria, Fabián Andrés Gámez, fue enviado a la cárcel en Barranquilla. Las otras dos capturadas, identificadas como Tamaika Talía Muñoz y Ana Carolina López, recibieron medida de aseguramiento domiciliaria.

Deberán responder como presuntos autores materiales del delito de concierto para delinquir agravado y estafa agravada modalidad masa, aunque ninguno aceptó los cargos.

