¿Y el coronavirus? Trump sale del hospital a saludar a sus simpatizantes

A pesar de su contagio de coronavirus, el presidente Donald Trump salió en una camioneta blindada del hospital donde fue internado este viernes.

Desde el anuncio del contagio de coronavirus de Donald Trump este viernes, el mundo ha estado pendiente de su situación. El presidente de Estados Unidos fue trasladado por precaución al hospital militar Walter Reed, en cercanías de Washington.

Desde allí ha despachado los asuntos del Estado norteamericano, pero también ha mantenido su campaña contra Joe Biden. Justamente, alrededor del hospital Walter Reed se han reunido simpatizantes del estado de Maryland para acompañar a Trump.

Para saludarlos, el mandatario de Estados Unidos salió en su tradicional caravana de seguridad. Decenas de agentes del Servicio Secreto estuvieron a su lado, y de hecho en la caravana, un conductor acompaña a Trump. El jefe de Estado no se bajó de su vehículo, pero saludó a quienes lo esperaban.

That’s Trump driving by his supporters outside Walter Reed military hospital. pic.twitter.com/eqA0RGkr6A

— Philip Crowther (@PhilipinDC) October 4, 2020