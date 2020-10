Líder social denunció presunto ataque homofóbico contra patrullera de la Policía

View this post on Instagram

🔵 #ATENCIÓN A través de Twitter, el defensor de derechos humanos en #Sucre, José Marrugo Blanco, denunció, abusos, discriminación y homofobia al interior de la Policía Sucre. Denuncia el líder en su que si la patrullera Mariana Navarro se suicida, los responsables son superiores de dicha institución en esta zona del país.