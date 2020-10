Hombres golpearon a deportistas luego de acosarlas sexualmente en Bogotá

Dos mujeres estaban haciendo ejercicio en el norte de Bogotá el pasado fin de semana. Cuando pasaron frente a dos hombres, estos les hicieron comentarios de índole sexual que desataron una agresión verbal y física.

"Nosotras íbamos trotando, y de repente lanzaron lo que llaman 'piropo', que nunca ha sido un piropo, van y nos dicen palabras demasiado sexuales. Yo me devuelvo a decirle 'qué le pasa'. Él dice 'yo no dije nada'. Me doy la vuelta y sigue diciendo cosas", le contó una de las víctimas a Noticias Caracol.

Después de este primer reclamo, la joven continuó con su actividad deportiva. Uno de los acosadores sacó un cuchillo de un vehículo y la amenazó. En ese momento empezó la agresión física con el hombre desarmado.

La amiga de la joven estaba en el andén, pero cuando notó la golpiza intervino. "Empiezo a forcejear con el tipo para quitarlo de encima. En ese momento llega el que nos amenazó con el cuchillo y me da dos golpes en la pierna con un palo. Quedo inmovilizada, pierdo el aire", dijo la otra mujer.

Cuando pudo recuperarse, vio que el agresor estaba golpeando a su amiga con el mismo palo. Las jóvenes quedaron con varias lesiones en sus cuerpos.

"Esto tiene que parar. No importa cómo estemos vestidas. No importa lo que llevemos puesto. Todo el tiempo los hombres son con la miradera morbosa, comentarios que no les pedimos, palabras soeces y abusivas contra las mujeres. Eso tiene que parar", dijo una de las víctimas.

Las jóvenes pusieron la denuncia ante la Fiscalía y han recibido el apoyo de la Secretaría de la Mujer de Bogotá. Por su parte, los agresores estuvieron detenidos durante 72 horas y ahora deberán enfrentar el proceso judicial.

