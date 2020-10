Después de aislarse por un positivo cercano, se conoció que el mandatario también está contagiado. Donald Trump y su esposa Melania dan positivo para coronavirus.

El mandatario dio a conocer la noticia en su cuenta de Twitter, horas después de saber que Hope Hicks, una de las personas más cercanas a él, había dado positivo.

Trump se hizo una prueba en la tarde del jueves junto a su esposa.

"Estuve mucho tiempo junto a ella y Melania también. Veremos qué pasa", había sido una de las declaraciones del mandatario.

En el tuit que escribió el mandatario afirmó: "Esta noche la Primera Dama y yo hemos sido diagnosticados positivo por Covid-19. Empezaremos nuestra y proceso de recuperación inmediatamente. Superaremos esto juntos".

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020