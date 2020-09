Ciclistas tratan de defenderse con bates de béisbol de ladrones de bicicletas

Los bates de béisbol son transportados por los biciusuarios para defenderse de los ladrones, pero son criticados por líderes de la bicicleta.

El aumento de robos de bicicletas durante la pandemia ha sido marcado. Según las estadísticas de la Alcaldía de Bogotá, es el delito que más ha crecido en medio de una reducción de crímenes generalizada. Aunque la administración de Claudia López ha propuesto medidas para reducir su impacto, los biciusuarios tomaron sus propias medidas.

Una de estas es transportar bates de béisbol para atacar a quienes intenten asaltarlos. Según El Tiempo, en los grandes centros de venta de bicicletas y hasta en las ciclorrutas se venden estos implementos.

Los artículos son bates de béisbol de aluminio, los cuales cuestan hasta 50.000 pesos. Con estos se reemplazan algunos objetos que usaban los biciusuarios para protegerse, como pegar machetes o varillas de cortinas al marco de las bicicletas.

"Ya me han robado tres veces en Bogotá. La última vez me alcanzaron a herir con un puñal en Engativá. No me quedó otra opción que comprar uno de esos bates que están vendiendo en la calle para defenderme”, manifestó un ciudadano que se moviliza en bicicleta al diario.

El líder del colectivo Súbase a la Bici, Fabián Munar, rechazó esta propuesta pero entendió la lógica de cargar bates de béisbol. "Lo único que se va a conseguir son ladrones mucho más armados. Encontramos ladrones que apuñalan sin preguntar, disparan con arma de fuego. Y se va a volver un círculo vicioso, con ciclistas más armados, lo que genera bandidos que se arman el doble, aumentando los índices de violencia", dijo a El Tiempo.

