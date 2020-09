Pareja de Javier Ordóñez pide nuevamente fuertes reformas a la Policía

María Alejandra Dotti, pareja de Javier Ordóñez, se mostró esperanzada en las reformas para evitar abusos como el que vivió el estudiante de derecho.

Han pasado casi tres semanas desde la muerte de Javier Ordóñez tras una brutal agresión policial en el CAI Villa Luz. El juicio tiene a los policías Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda tras las rejas, luego del brutal ataque.

Esta muerte produjo dos jornadas de ataques y destrozos en toda la ciudad contra la brutalidad policial. Pero para muchas personas cercanas al estudiante de derecho de 43 años de edad, la única esperanza es que su muerte traiga otras respuestas.

Así lo dijo la pareja de Javier Ordóñez, María Alejandra Dotti. En diálogo con Noticias Uno, mostró su esperanza a cambios profundos en la Policía Nacional tras la brutal golpiza de la que fue víctima su compañero sentimental.

"Yo tengo fe. La tuvo Javi antes de morir, pues la voy a tener por él”, dijo sobre la posibilidad de cambios en la Fuerza Pública. Además, cuestionó la falta de arrepentimiento que han mostrado los más altos directivos como Carlos Holmes Trujillo ante estos abusos.

"Cuando la Policía comete esas fatalidades con la gente no sé qué piensan, no sé en realidad qué se les viene a la cabeza. Yo me imagino que por ser del Estado, por ser policías, eso dicen, ‘yo estoy cubierto’, ‘a mí no me va a pasar nada"", aseguró la mujer al noticiero.

Dotti pidió que Lloreda y Rodríguez paguen la pena de cárcel que implique "justicia total". "Que ellos paguen sus años como debe ser, porque a él me lo mataron, me lo torturaron”, dijo.

