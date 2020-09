"Él es un niño": Hermano del soldado que asesinó a Juliana Giraldo

En entrevista con Noticias Uno, el hermano mayor del soldado que asesinó a Juliana Giraldo contó cómo está el joven de 19 años y qué ha significado todo esto para su familia.

El hombre, quien pidió que no se mostrara su rostro por miedo a las represalias, explicó que el soldado está muy afectado y que incluso intentó quitarse la vida. Antes de ingresar al Ejército no había manipulado armas.

"Me dice que alcanzó a ver a esa persona y tiene ese reflejo de ella que no lo deja en paz, no lo deja dormir. Me ha dicho que tampoco se está alimentando bien. Estamos pidiendo acompañamiento de un psicólogo", indicó el hermano del joven.

Después de que ocurriera el hecho, el joven llamó a su hermano en un estado de alteración. "Se había 'embalado', creo que fue la palabra que me dijo. Luego de eso intentó quitarse la vida. No hacía sino llorar y estaba desesperado", añadió el hermano.

También desmintió que el crimen se hubiera cometido por homofobia, como han afirmado algunas personas debido a la identidad sexual de la víctima.

"Siempre me dijo que era una muchacha. Después, por los medios, fue que se vino a dar cuenta del género de esta persona", añadió el entrevistado.

El soldado es oriundo de Ginebra, Valle del Cauca. Según el entrevistado, familiares y allegados se han ofrecido a declarar sobre la buena conducta del joven, con el fin de demostrar que no representa ningún peligro para la sociedad.

"Es un buen muchacho que decidió irse a prestar su servicio militar, estaba muy contento porque estaba a muy pocos días de que eso terminara. Está asustado, está temeroso. Él es un niño, tiene 19 años y está empezando a vivir", afirmó el hermano del soldado.

