¿Cómo es enfrentar el Covid-19? Un médico nos contó su experiencia

Sin duda, los héroes este año por enfrentar la emergencia sanitaria han sido todos aquellos médicos que decidieron ponerse manos a la obra para salvar vidas. La labor del personal de salud ha sido fundamental para que las personas contagiadas de Covid-19 puedan recibir el mejor tratamiento.

¿Cómo es vivir contra esto y qué deben hacer las personas para evitar el contagio? Para responder esta y otras preguntas, hablamos con el médico internista especializado en neumología, Rubén Contreras, quien nos contó su experiencia durante los últimos meses.

“Han sido meses de trabajo. Puedo decir que no me asustan las personas con coronavirus, sino los que no sé que lo tienen. Cuando trato a alguien contagiado tomo las medidas, pero por fuera ni yo ni los demás sabemos quién pueda estar contagiado. Por eso es tan importante mantener todos los cuidados”, expresó el internista.

¿Cómo protegernos si tenemos que salir a trabajar?

“Aprender a vivir con el virus, respetar el distanciamiento, usar tapabocas, debemos evitar las reuniones fuera de nuestras casas, las aglomeraciones. Lavarnos las manos muchas veces al día debe ser una rutina. El enemigo número uno del Covid es el jabón”, expresó Contreras.

Ver la entrevista completa con el doctor Rubén Contreras

Sobre los cuidados que deben tener las personas, el profesional de la salud recomendó que es fundamental una alimentación sana con vitaminas y proteínas, tomar inmunoestimulantes de una forma responsable, siempre con la asesoría de un médico.

“Hasta que no haya vacuna es importante tomar precauciones. Tomar inmunoestimulantes con acompañamiento médico puede hacer que la enfermedad sea menos maligna. De los pacientes que he tratado, puedo decir que solo el 5% han fallecido, por fortuna. Y me he encontrado que la mortalidad estuvo en personas con obesidad como un paciente de 30 años que tuve y falleció, además de adultos mayores de 70 años”, puntualizó.

Por esta razón, el doctor recomendó tener un buen estado físico. Afirmó que él bajó más de 10 kilos en estos últimos meses para sentirse mucho mejor. Sugiere a las personas alimentarse de la mejor manera y tener buenas defensas.

“Estamos en riesgo y debemos aprender a cuidarnos desde todos los puntos”, finalizó Contreras.