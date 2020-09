¿'Chupas' reemplazarán a policías de Tránsito? Esto respondió la alcaldesa Claudia López

Nicolás Estupiñán, secretario Distrital de Movilidad, confirmó a CM& que se dará inicio al proceso de desmonte de la Policía de Tránsito en capital.

"Tendremos 3 años para hacer desmonte de la Policía de Tránsito que por orden del Gobierno pasará a labores de vigilancia", aseguró.

Según explicó, esta fuerza será remplazada por 300 agentes civiles en Bogotá. La renovación iniciará el próximo año y con esta será desempolvada la figura de agentes civiles 23 años después.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se refirió al tema en rueda de prensa. "No queremos volver a tener 'chupas', como les decían en el pasado , esa no fue una buena historia, pero el Ministerio de Defensa estableció una disposición según la cual se debe acabar la Policía de Tránsito y solamente existir policía de vigilancia o de otros sectores", dijo.

Asimismo, le hizo un llamado a la cartera de Defensa, porque su Administración no está de acuerdo con el desmonte de la Policía de Tránsito. "Si no la imponen (decisión), pues nos toca, pero no nos parece la mejor decisión. Bogotá y las demás ciudades necesitamos más y mejor Policía", agregó.

En esa medida, la alcaldesa también se refirió al piloto del nuevo cuerpo que regulará el tránsito en la capital, tal como lo había explicado el secretario Estupiñán.

Desmonte de la Policía de Tránsito

Siga a Publimetro en Google News